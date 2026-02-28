Работодателям грозят штрафы за нарушение правила о 14-дневном отпуске

В России работодателю грозит штраф до 70 тыс. рублей в случае нарушений правила о предоставлении сотруднику раз в год отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

По словам члена комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом он подчеркнул, что хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

«Требование о 14 днях является императивной нормой, то есть это не может быть изменено даже по соглашению сторон. Даже если работник просит разделить отпуск на меньшие части, работодатель в случае удовлетворения такой просьбы нарушит трудовое законодательство», — цитирует эксперта ТАСС.

За нарушения организации грозит штраф на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (за повторное нарушение — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей), ИП или должностному лицу организации — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (за повторное нарушение — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей).

HR-директор Галина Юрманова ранее предупредила, что стоимость двух недель отпуска в 2026 году может значительно различаться в зависимости от месяца.

HR-директор Екатерина Зеленкова также объяснила, почему выгоднее увольняться в марте и декабре.