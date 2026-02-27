Адвокат: за клевету в домовом чате предусмотрен штраф

Адвокат Илья Бахилин рассказал, что сообщение в домовом чате могут квалифицировать как клевету, если в нём распространены заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого человека.

«Если на вас наклеветали в домовом чате, можно обратиться в мировой суд с заявлением о привлечении к уголовной ответственности», — заявил Бахилин в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт добавил, что за клевету физическим лицам грозит штраф до 500 тыс. рублей или обязательные работы, при этом домовой чат с ограниченным доступом не считается публичным пространством, что снижает степень ответственности.

Адвокат посоветовал собирать доказательства — скриншоты, видеозаписи, свидетельства очевидцев — и при необходимости заверять их у нотариуса.

