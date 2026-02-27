Фитнес-блогер Ольга Шапошникова скончалась от рака

Лауреат многих фитнес-конкурсов и известная ЗОЖ-блогер Ольга Шапошникова скончалась после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, сообщил "РГ" информированный источник.

© Соцсети

Ольга Шапошникова работала фитнес-тренером и вела популярные паблики в соцсетях на несколько тысяч подписчиков.

"Это была открытая, добрая девушка, целеустремленная, энергичная, настоящий мотиватор, - сообщили "РГ" коллеги Ольги. - У Оли хорошая семья, есть маленькая дочь".

В последнее время Ольга боролась с онкологическим заболеванием и при этом продолжала спортивные тренировки, вела фитнес-блоги. По словам наших собеседниц, девушка с нуля открыла свой фитнес-клуб, сделала там ремонт.

"Ольга была еще и волонтером, - рассказала нам подруга девушки Анна Хажаева. - Постоянно собирала гуманитарную помощь для участников спецоперации, готовила ребяткам пирожки, мясные каши, хе! За свои средства покупала автоклавы для приготовления, делала окопные свечи! Оля была настоящей патриоткой. Мечтала о Победе! Всеми силами ее приближала".

Сейчас друзья умершей девушки собирают средства на организацию похорон и помощь ее семье.