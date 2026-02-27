Артемий Лебедев раскрыл итоги судов с бывшей женой

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл, что он с бывшей женой подписали мировое соглашение в процессе судебных тяжб из-за развода. Об этом он заявил в подкасте адвоката Калоя Ахильгова, видео вышло во «ВКонтакте».

«Мы год судились и в итоге пришли к мировому [соглашению]», — рассказал блогер.

Он также назвал мирное соглашение лучшим способом завершить суды по вопросам раздела имущества между бывшими супругами.

В августе 2025 года стало известно, что Лебедев стал отцом в 11-й раз. У дизайнера родилась дочь. Уточнялось, что он присутствовал на родах. При этом имя матери ребенка не раскрывалось.

О разводе блогер рассказал в январе 2024 года. Тогда он посетовал на то, что брачные договоры в России работают не так, как он это себе представлял. Через полгода в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Лебедев заявил, что уже состоит в отношениях.