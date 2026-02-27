В Иркутской области запустили телемедицинскую сеть для детей

Сбер и правительство Иркутской области подключили 16 больниц к телемедицине

В Иркутской области запустили единую телемедицинскую сеть, позволяющую врачам районных учреждений дистанционно проводить плановые и экстренные консультации с коллегами из областных центров. Технологии, разработанные компанией «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбера), дают возможность в онлайн-режиме демонстрировать медицинские изображения и получать поддержку при проведении сложных операций, находясь за сотни километров от операционной. В сложных случаях формируется консилиум с участием специалистов центра мониторинга.

Первый проект реализован на базе Иркутской областной детской клинической больницы, где открыли Центр мониторинга детского здоровья. В рамках запуска врачи провели первую консультацию с Усть-Илимской районной больницей: медик на месте выполнял УЗИ, а иркутские специалисты наблюдали за процессом и обсуждали тактику лечения.

Аппаратно-программными комплексами для телемедицинских консультаций оснастили 16 наиболее отдаленных районных больниц региона — от Слюдянки на юге до Киренска на севере, от Бодайбо на востоке до Нижнеудинска на западе. Решение позволяет передавать в центр мониторинга результаты УЗИ, рентгена, КТ и МРТ. К работе подключились ведущие специалисты Иркутской областной детской клинической больницы: хирурги, неврологи, педиатры и другие врачи узких специальностей. Планируется, что ежегодно они будут проводить не менее 2 тысяч дистанционных консультаций.

«Проект в Иркутской области выводит технологии телемедицины на новый уровень. Мы впервые реализовали модель полного цикла, связав самые отдаленные районные больницы региона по всей области с высокотехнологичным Центром мониторинга детского здоровья. Мы разрабатываем медицинские технологии и инструменты вместе с медицинским сообществом, отвечая на актуальные запросы. Наши решения позволяют сделать работу врачей эффективнее и комфортнее, чтобы каждый пациент получал быструю и качественную медицинскую помощь именно тогда, когда она необходима. Уверен, что этот опыт будет востребован и в других регионах страны», — отметил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал открытие Центра мониторинга детского здоровья важнейшим шагом в развитии доступной и качественной медицинской помощи детям региона.

«Иркутская область огромна, и для семей, живущих в отдалённых территориях, возможность получить консультацию ведущих специалистов областной детской больницы, не выезжая за пределы своего района, — это настоящее изменение реальности. Благодаря взаимодействию со Сбером и профессионализму команды ИГОДКБ под руководством Юрия Андреевича Козлова мы сегодня выводим телемедицину на принципиально новый уровень. 16 территорий уже подключены к системе, и это только начало. Мы будем тиражировать этот опыт, потому что здоровье детей — наш безусловный приоритет», — подчеркнул Кобзев.

Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов добавил, что благодаря поддержке Сбера и лично Германа Грефа дети из самых отдалённых территорий смогут получать консультации лучших специалистов, не выезжая за пределы своего района.