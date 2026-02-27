На ЗАЭС назвали терактом атаку на Энергодар

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина назвала терактом атаку на Энергодар, отметив, что формально это не было нарушением режима тишины в районе атомной электростанции.

«Режим тишины объявлен локально и привязан к конкретному месту — району повреждения линии электропередачи, где ведутся ремонтные работы. Однако то, что произошло в Энергодаре, — это удар по городу», — цитирует её ТАСС.

Яшина подчеркнула, что ДК — это объект социальной инфраструктуры, и это расценивается как террористический акт.

Ранее сообщалось, что ВСУ повредили беспилотником в Энергодаре здание Дворца культуры.