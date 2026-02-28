Выбираем имя для ребенка: каких святых чествуют 1 марта и что они даруют

фото: freepik.com/bearfotos

Первый день весны — не только время, когда природа начинает просыпаться, но и важная дата для православных христиан. 1 марта 2026 года церковь вспоминает сразу нескольких святых, а значит, у многих мужчин будет повод получить поздравления с именинами.

В этот день по церковному календарю именины у девяти мужских имен. Список не маленький, и каждое имя имеет своего небесного покровителя, отмечает портал «Узнай все».

Начнем с Даниила. Его покровитель — Даниил Египтянин. Имя сильное, библейское, означает «Божий суд». Даниилы обычно спокойные, рассудительные и основательные.

Еремей (или Иеремия) — имя редкое, но красивое. В переводе с древнееврейского — «возвышенный Богом». Покровитель — Иеремия Египтянин. Люди с этим именем обладают глубоким внутренним миром и философским складом ума.

Илья — имя, которое не нуждается в представлении. В переводе — «крепость Господня». Ильи всегда волевые, принципиальные и надежные. Покровитель — Илия Египтянин.

Макар (Макарий). Имя греческое, означает «блаженный» или «счастливый». Покровитель — Макарий (Невский). Макары обычно мудрые, спокойные и уравновешенные. Они умеют находить общий язык с любым человеком и редко поддаются эмоциям.

Павел — имя, которое носили многие святые. В этот день вспоминают Павла Смирнова и Павла Кесарийского (Палестинского). Павел в переводе с латинского — «маленький». Но характер у обладателей этого имени далеко не маленький: они упорные, трудолюбивые и преданные своему делу.

Самуил — имя древнееврейское, означает «услышанный Богом». Покровитель — Самуил Египтянин. Самуилы — люди с сильным внутренним стержнем, часто становятся лидерами и ведут за собой других.

И напоследок два имени, которые, по сути, являются вариациями одного. Ульян и Юлиан (церковная форма — Иулиан). Покровитель у них общий — Иулиан Кесарийский (Палестинский). Имя означает «из рода Юлиев». Эти мужчины отличаются энергичностью, жизнелюбием и умением заражать своим оптимизмом окружающих.

Интересно, что характеристика людей, рожденных 1 марта 2026 года, независимо от имени, тоже имеет свои особенности. Мужчина, появившийся на свет в этот день, полон неожиданных идей. Он может казаться странным или непредсказуемым, но за этим скрывается богатое воображение и креативное мышление. Это человек-загадка, который мыслит нестандартно.

Женщина, рожденная 1 марта, обладает непредсказуемым характером и творческой натурой. Она глубокая, восприимчивая и немного меланхоличная. Настроение у нее может меняться, потому что она тонко чувствует эмоции других. Она приветлива, но открывается не сразу. Ее стихия — творчество и поиск новых нестандартных идей.

Накануне именины отмечали мальчики с именами Анисим, Алексей, Николай и Семен, писал «ГлагоL».