Артемий Лебедев обратился в полицию из-за мошенника в Европе

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что однажды обратился в полицию Черногории из-за обмана с арендой жилья. В беседе с адвокатом Калоем Ахильговым, запись которой вышла во «ВКонтакте», он назвал арендодателя мошенником.

© Global look

По словам Лебедева, он арендовал в этой европейской стране жилье через знакомую и заранее заплатил хозяину за проживание.

«А он решил, что то ли продешевил, то ли что меня можно обуть. И он решил меня в августе выгнать. Хотя речь шла про то, что мы будем жить до октября», — заявил дизайнер.

Блогер отметил, что обратился в полицию, однако, так как договоренности с ним были только устные, ему не смогли помочь. В итоге Лебедеву и семье пришлось покинуть жилье.

«Я купил в строительном магазине баллончик с краской и написал ему на воротах перед отъездом слово fraud (мошенничество — прим. «Ленты.ру»)», — признался дизайнер.

