Вильфанд рассказал об изменчивой зимней погоде в российских регионах

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в регионах страны зима была изменчивой. Одна из погодных странностей произошла на юго-западе Сибири.

Речь о густонаселённом районе восточной части страны за Уралом — Омской, Томской, Новосибирской областях, поделился специалист в беседе с сайтом kp.ru.

«Там было чередование оттепельных периодов, когда необычайно тёплые температуры, на 18—20 градусов выше нормы. И затем — на столько же ниже обычного. -30…-40 °С там сейчас ночные температуры», — отметил Вильфанд.

Середина зимы выдалась непривычно тёплой и на северо-востоке страны — в Магадане, на севере Якутии и Камчатки, на Чукотке. Из-за циклона в январе в этот регион происходил заброс тёплых воздушных масс с Тихого океана, объяснил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал небольшой снег в Москве 27 февраля.