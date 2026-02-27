Россияне начали продавать камни из почек

На российских сервисах появились десятки объявлений от людей, которые продают извлеченные после операций камни из почек. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Цены варьируются от пары тысяч рублей за мелкие экземпляры до 100 тысяч за «элитный» камень, который, по словам продавца, «светится и поблескивает». Некоторые называют камни «драгоценностями». Вырученные от продажи средства россияне планируют тратить в том числе на лечение. Параллельно развивается сопутствующий бизнес: скупщики нелегально начали вывозить человеческие и животные камни в Китай, где их якобы используют в народной медицине.

Ветеринарные клиники предлагают хозяевам животных забирать камни питомцев для изготовления украшений — четок, кулонов или серег. Человеческие же образцы советуют высушивать и покрывать эпоксидной смолой, иначе они могут рассыпаться. Спрос на необычный товар, судя по всему, есть и продолжает расти.

