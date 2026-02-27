Актера "Бригады" Довжика похоронили на Востряковском кладбище

Похороны актера театра и кино Владимира Довжика, известного по сериалам "Склифосовский", "Бригада" и "Интерны", прошли на Востряковском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

© kino-teatr.ru

Отпевание артиста состоялось утром этого же дня: оно прошло на Антиохийском подворье.

Довжик умер 24 февраля в возрасте 57 лет. Причиной смерти, как сообщил ТАСС источник, стал инсульт.

Об актере

Согласно порталу "Кино-театр.ру", в 1993 году Довжик окончил ВТУ им. Б. В. Щукина. Всего на счету у актера участие в 105 проектах. По данным театра "Человек", Довжик присоединился к труппе в 1998 году, выступив как режиссер и актер спектаклей "Приключения бегемотика Бантика" и "Про Машу", а также исполнив одну из главных ролей в спектакле "Искусство".