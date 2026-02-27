Отар Кушанашвили поборол рак, но пока его продолжают мучить последствия болезни. Ведущий намерен избавиться и от них.

Отар Кушанашвили столкнулся со смертельной болезнью. В 2024 году у журналиста обнаружили рак сигмовидной кишки четвертой стадии. Была проведена операция — ему успешно удалили опухоль.

Сейчас эпатажный ведущий в ремиссии. Однако последствия страшного заболевания продолжают его мучить. Но Отар не намерен сдаваться. Напротив, он воспринимает болезнь как вызов.

«Уступить мерзкой болезни — это просто несовместимо с моими представлениями о достоинстве и высшем смысле; проиграть ублюдочной болезни — для меня это неприемлемо. Я продолжаю ее добивать таким уровнем дисциплины, что сам себя не узнаю. И, конечно, я помню каждое слово каждого человека, кто за меня и обо мне», — написал Отар в ТГ-канале.

В прошлом году Кушанашвили рассказал, как его сломило от невыносимой боли.

«В мгновение ока меня скрутило: живот (нутро, кишечник; пардон за натурализм). Эта боль, будучи практически невыносимой, есть, конечно, еще и чистый экзистенциализм, а не просто физиологическое расстройство», — делился Отар.

Ранее Кушанашвили высказался об онкологии Маргариты Симоньян. Журналист скептически отнесся к ее признанию о том, что нее рак. Отара удивило, что его коллега вскоре после операции вернулась домой.