Андрей Цыпер на форуме РОЦИТ рассказал о доверии к СМИ в эпоху анонимности

Эксперты обсудили, как сделать Рунет безопаснее без ущерба для пользователей и медиа.

© Пресс-служба ВШЭ

26 февраля 2026 года на площадке Факультета права НИУ ВШЭ прошел форум «Новый Рунет: без мошенников и анонимов», приуроченный к Всероссийской неделе безопасного интернета. Участники обсудили работу действующих механизмов идентификации и возможные новые меры для повышения безопасности российского сегмента интернета.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co, член правления РОЦИТ Андрей Цыпер выступил с докладом «Доверие к СМИ в эпоху анонимности». Он отметил, что анонимность в сети многогранна: речь идет и об идентификации пользователей на платформах и в социальных сетях, и о технических способах скрывать свое присутствие через VPN и цепочки прокси‑серверов.

По словам Андрея Цыпера, на первый план выходит не борьба с анонимностью как явлением, а формирование устойчивого пространства доверия вокруг проверенных источников.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, член правления РОЦИТ:

«Интернет дал каждому возможность высказаться, но вместе с этим сильно размылись ответственность и доверие. Анонимность стала неотъемлемой частью цифровой культуры, и победить ее невозможно – всегда останутся темные уголки сети, где будут сохраняться полная безличность и криминальные практики. Наша задача как СМИ – не бороться с самой анонимностью, а создавать пространство доверия: работать с экспертизой, объяснять контекст и последовательность событий, брать на себя ответственность за слово и тем самым возвращать доверие аудитории, которое мы частично потеряли в гонке за скорость».

В форуме «Новый Рунет: без мошенников и анонимов» также приняли участие: председатель правления РОЦИТ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, управляющий директор по работе с государственными органами Positive Technologies Игорь Алексеев, основатель деловой социальной сети TenChat Семен Теняев, руководитель департамента цифровых решений консалтинговой группы «Полилог» Людмила Богатырева, журналист Павел Пряников, управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов и другие эксперты. Модератором выступил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.