12-й Eco Friendly Fest 2026: как жить экологично, удобно и без переплат

18 и 19 апреля на территории пространства «Хлебозавод №9» в Москве пройдёт 12-й Eco Friendly Fest – городской фестиваль экопривычек, осознанного потребления и устойчивого образа жизни. В этом году ключевая тема фестиваля – «Экология без усложнений: лучше для себя и для планеты».

© Пресс-служба Eco Friendly Fest

Eco Friendly Fest давно стал точкой притяжения для широкой аудитории, от экоэнтузиастов до семей с детьми и тех, кто только начинает интересоваться ответственным потреблением. Средняя посещаемость фестиваля – около 3000 человек.

В программе фестиваля

Лекции и паблик-токи. Эксперты, экобренды и представители городских инициатив обсудят:

как сократить расходы через осознанное потребление;

экологию дома без лишних усилий;

безопасность продуктов и косметики;

как говорить с детьми об экологии;

переработку в городе: что действительно работает.

Мастер-классы. Гости смогут научиться апсайклингу и ресайклу:

создание аксессуаров из упаковки;

апгрейд старой одежды;

эко-декор для дома;

вторичная жизнь баннеров и текстиля.

Эко-маркет: Более 60 российских eco-friendly брендов представят косметику, еду, одежду, товары для дома и zero waste-альтернативы.

Музей насекомых. Откройте для себя и своих детей мир экосистемы насекомых.

Детский практикум. Новые знания в игровом формате.

Фотозоны. Оставьте классные снимки на память.

Настольные игры. Увлекательно для всей компании.

Здоровый фудкорт. Вкусно и полезно.

Выставка арт-треша и музей мусора. Место для творчества – везде!

Своп одежды и книг. Не выбрасывайте, обменивайтесь.

Квизы и интерактивы с призами. В этом году партнёры фестиваля подготовили более 500 подарков:

наборы натуральной косметики;

многоразовые бутылки и термокружки;

ланчбоксы и шоперы;

сертификаты на экотовары и эко-сервисы;

билеты на культурные события.

Пункт приёма отходов

© Пресс-служба Eco Friendly Fest

По традиции на фестивале можно сдать редкие и сложные фракции: блистеры от таблеток, винные пробки, зубные щётки, крышечки, батарейки, электронику — и получить консультации по раздельному сбору в обычной жизни.

«Eco Friendly Fest уже давно не мероприятие для узкого круга фанатов заботы о природе. Здесь говорят о безопасности продуктов, как не переплачивать за товары, а ещё можно посмотреть на разные экобренды косметики и еды или принять участие в мастер-классах и сделать, например, кошелёк из пакетов. Я с таким хожу уже три года. Он яркий и прикольный, поэтому его легко найти в сумке. И такой есть только у меня!».

Светлана Задера, обозреватель «Российской газеты»

Экологический фестиваль – это живое, яркое и интересное городское событие. Оно направлено на формирование экопривычек, презентацию eco-friendly брендов, знакомство с представителями zero-waste сообществ и различных экологических движений.

Вход свободный, обязательная предварительная регистрация на сайте ecofriendlyfest.ru.