12-й Eco Friendly Fest 2026: как жить экологично, удобно и без переплат

18 и 19 апреля на территории пространства «Хлебозавод №9» в Москве пройдёт 12-й Eco Friendly Fest – городской фестиваль экопривычек, осознанного потребления и устойчивого образа жизни. В этом году ключевая тема фестиваля – «Экология без усложнений: лучше для себя и для планеты».
Eco Friendly Fest давно стал точкой притяжения для широкой аудитории, от экоэнтузиастов до семей с детьми и тех, кто только начинает интересоваться ответственным потреблением. Средняя посещаемость фестиваля – около 3000 человек.
В программе фестиваля
Лекции и паблик-токи. Эксперты, экобренды и представители городских инициатив обсудят:
- как сократить расходы через осознанное потребление;
- экологию дома без лишних усилий;
- безопасность продуктов и косметики;
- как говорить с детьми об экологии;
- переработку в городе: что действительно работает.
Мастер-классы. Гости смогут научиться апсайклингу и ресайклу:
- создание аксессуаров из упаковки;
- апгрейд старой одежды;
- эко-декор для дома;
- вторичная жизнь баннеров и текстиля.
Эко-маркет: Более 60 российских eco-friendly брендов представят косметику, еду, одежду, товары для дома и zero waste-альтернативы.
Музей насекомых. Откройте для себя и своих детей мир экосистемы насекомых.
Детский практикум. Новые знания в игровом формате.
Фотозоны. Оставьте классные снимки на память.
Настольные игры. Увлекательно для всей компании.
Здоровый фудкорт. Вкусно и полезно.
Выставка арт-треша и музей мусора. Место для творчества – везде!
Своп одежды и книг. Не выбрасывайте, обменивайтесь.
Квизы и интерактивы с призами. В этом году партнёры фестиваля подготовили более 500 подарков:
наборы натуральной косметики;
многоразовые бутылки и термокружки;
ланчбоксы и шоперы;
сертификаты на экотовары и эко-сервисы;
билеты на культурные события.
Пункт приёма отходов
По традиции на фестивале можно сдать редкие и сложные фракции: блистеры от таблеток, винные пробки, зубные щётки, крышечки, батарейки, электронику — и получить консультации по раздельному сбору в обычной жизни.
«Eco Friendly Fest уже давно не мероприятие для узкого круга фанатов заботы о природе. Здесь говорят о безопасности продуктов, как не переплачивать за товары, а ещё можно посмотреть на разные экобренды косметики и еды или принять участие в мастер-классах и сделать, например, кошелёк из пакетов. Я с таким хожу уже три года. Он яркий и прикольный, поэтому его легко найти в сумке. И такой есть только у меня!».
Светлана Задера, обозреватель «Российской газеты»
Экологический фестиваль – это живое, яркое и интересное городское событие. Оно направлено на формирование экопривычек, презентацию eco-friendly брендов, знакомство с представителями zero-waste сообществ и различных экологических движений.
Вход свободный, обязательная предварительная регистрация на сайте ecofriendlyfest.ru.