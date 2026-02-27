Стало известно, что слушали, смотрели и читали россияне зимой 2026 года

Шансон стал самым популярным жанром по числу прослушиваний зимой 2026 года, показав динамику в +34%. Об этом «Газете. Ru» сообщил в кластере «КИОН».

Рок-музыка (+22%) и электроника (+9%) заняли второе и третье места соответственно.

Наибольшей популярностью пользовались песни панк-команды «Король и Шут». На втором месте оказался Михаил Круг, а третье место досталось группе «Кино» Виктора Цоя. Также в топ-10 вошли ANNA ASTI, «Руки Вверх!» и XOLIDAYBOY.

Кинозрители отдали предпочтение жанрам с высоким накалом эмоций: детективам, криминальным триллерам, комедиям, мелодрамам и боевикам. В пятерке самых популярных картин оказались детективный триллер «Резервация» с Денисом Шведовым и Екатериной Волковой, приключенческое фэнтези «Алиса в Стране Чудес» с Аней Пересильд и комедия «Шальная императрица» с Ириной Пеговой и Зоей Бербер.

Замкнули топ-5 триллер «Матрешка» о сотруднике КГБ с Дмитрием Паламарчуком и мистический триллер «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским.

В сервисе «КИОН Строки» пользователи чаще всего выбирали жанровую литературу. Лидером стало фэнтези, которое прочитали около 31% пользователей. На втором месте — фантастика (18,1%), затем шли детективы (17,6%), современная проза (16,7%) и любовные романы (16,6%).

Роман Яны Вагнер «Тоннель» возглавил топ-10 самых читаемых книг, набрав 18,1% от общего числа прочитанных произведений. На втором месте расположилась книга «Железное пламя» Ребекки Яррос с результатом 12,5%. Третье место занял «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, получивший 11,7% голосов.

Исследование проводилось за период с 1 декабря 2025 по 26 февраля 2026 года.