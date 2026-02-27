Путин поручил включить в белые списки интернет-сервисы для диабетиков

Президент России Владимир Путин поручил до апреля 2024 года включить интернет-сервисы для непрерывного мониторинга глюкозы в крови в перечень социально значимых.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ включить в белые списки интернет-сервисы для мониторинга глюкозы в крови, следует из поручений на сайте Кремля. Исполнить это поручение необходимо до апреля 2026 года. Решение было принято по итогам январского совещания президента с членами правительства.

Включение в белые списки означает, что при возможных перебоях мобильной связи такие сервисы останутся доступными для пользователей. В первую очередь речь идет о сервисах, которые обеспечивают работу систем непрерывного контроля уровня глюкозы в крови для диабетиков.

В поручении подчеркивается, что все такие интернет-сервисы должны хранить персональные данные россиян исключительно на территории России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России».