Актер Калюжный высказался о службе в армии

Глеб Калюжный заявил в разговоре с ТАСС, что служба в армии меняет людей к лучшему. Он признался, что, помимо дисциплины, армия помогает прийти к истинному пониманию самого себя.

© Соцсети

По мнению актёра, это необходимый этап для каждого молодого человека.

«Даёт абсолютно правильные, нужные для любого молодого человека, истинные понимания себя, ценности жизни. Как минимум, это дисциплина для людей, которые ей не обладают», — высказался Калюжный.

Напомним, в начале марта прошлого года стало известно, что в отношении Глеба Калюжного завели уголовное дело — молодого человека обвиняли в уклонении от службы в армии. Сообщалось, что он без оснований для отсрочки не приходил в военкомат по повесткам в течение шести лет. Позже ходили слухи, что Калюжный не нашёл общий язык с сослуживцами, однако позднее они были опровергнуты.