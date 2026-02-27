Роднина объяснила, зачем вернулась из США в Россию

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, почему решила вернуться в Россию после жизни в США. Об этом она сообщила в интервью «Спорт24».

По ее словам, решение было осознанным.

«Я вернулась из США, потому что Россия — моя страна, мой дом», — отметила Роднина.

Она подчеркнула, что понимала, зачем возвращается и почему прекращает работу в Америке.

Спортсменка добавила, что тогда многие не поняли ее поступка. В те годы многие, наоборот, стремились уехать за границу.

«Кто-то обсуждал, но в основном не понимали, а кто-то даже завидовал», — сказала она.

Роднина жила и работала в США с 1990 по 2002 год. Сейчас она депутат Госдумы и занимает должность заместителя председателя комитета по международным делам.

Недавно Роднина также говорила о разнице в менталитете россиян и иностранцев. По ее мнению, сила общества — в самосознании, и сегодня особенно важно найти собственный путь.

