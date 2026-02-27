МВД России предложило расширить круг лиц для работы в полиции

В России могут расширить круг лиц для работы в полиции. Законопроект приказа подготовил глава МВД Владимир Колокольцев, документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Приказом предлагается привлекать к выполнению обязанностей сотрудников внутренних дел России, которые не являются полицейскими. Это будет сделано по решению их руководителей.

При этом перед выполнением обязанностей у привлекаемых к работе будут проверять соответствующие знания. Не прошедшие проверку сотрудники не будут допущены к работе в полиции.

Ранее МВД предложило проверять водителей на опьянение по слюне. Проект направлен на создание правовой базы для применения приборов, способных выявлять наличие наркотических веществ.

Отмечалось, что современные приборы позволят полицейским проводить экспресс-проверку водителей, особенно в случаях, когда внешние признаки опьянения неочевидны.