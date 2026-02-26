Исследование: большинство россиян довольны своей внешностью

Согласно новому исследованию, большинство россиян (60%) довольны своей внешностью.

© Global look

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в соцсетях и мессенджерах.

Как утверждают 35% респондентов, они сами себе не нравятся. В частности, их не устраивает собственная внешность или какие-то черты характера.

Ещё 5% выбрали вариант «другое».

В исследовании приняли участие 3,3 тыс. пользователей.

Ранее пластический хирург профессор Тигран Алексанян рассказал, что возраст и здоровье пациента являются основными причинами отказа в проведении пластической операции.