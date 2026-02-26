В РПЦ предложили ввести новый выходной день в России

В Русской православной церкви допускают через общественную дискуссию введение выходного дня в Страстную пятницу - самый скорбный день церковного года перед Пасхой. Об этом заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает РИА Новости.

Последняя перед Пасхой неделя - время наиболее строгого поста, а Страстная седмица, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, в ряде стран является нерабочим днем.

Великая (Страстная) пятница - это день воспоминания крестных страданий, распятия Христа.

"Нам очень бы хотелось, чтобы верующие люди имели бы возможность практиковать свою веру, и поскольку вопрос о введении выходного на Страстную пятницу возникает, мне кажется, это предмет для обсуждения. Мне кажется, что, если эти вопросы задаются, это уже предмет для спокойной, взаимоуважительной дискуссии", - сказал Легойда.

В поддержку выходного дня в Страстную пятницу высказался и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ протоиерей Михаил Потокин. Иерарх РПЦ заметил, что выходные в важные церковные даты позволили бы людям посещать богослужения.

Справка "РГ"

Великий пост в 2026 году проходит с 23 февраля по 11 апреля. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году наступит 12 апреля.