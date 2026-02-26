Россиянам рассказали, как правильно общаться с телефонными мошенниками

Когда человеку звонят мошенники, лучше как можно быстрее завершить диалог и положить трубку.

Об этом в интервью NEWS.ru заявил адвокат, президент Первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский. По его словам, если сразу прервать беседу, то с большей долей вероятности эти мошенники вас больше беспокоить не станут.

«Дело в том, что мошенники действуют по определённым методичкам, алгоритмам, для них это своего рода преступная производственная деятельность, – пояснил специалист. – У них же задача обзвонить как можно больше людей, чтобы кто-то попался на их «удочку». Поэтому тратить время на месть тем, кто «соскочил с крючка» им просто невыгодно».

А те редкие случаи «мести», о которых известно, скорее исключение, чем правило, добавил эксперт. Направлены они на то, чтобы усилить панику и давление.

«Главное правило – не провоцировать мошенников и не пытаться с ними поквитаться. Это своеобразный контингент, плюс они знают о вас изначально больше, чем вы о них», – резюмировал Якубовский.

