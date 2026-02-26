Россияне смогут заселиться в отель с помощью мессенджера Мах

В мессенджере Max появятся анкеты для заселения в отель. Об этом сообщило Минэкономразвития России в своем канале на площадке.

© Газета.Ru

«Постояльцы с помощью чат-ботов в мессенджере могут заранее заполнить анкету и дать согласие на обработку данных. При заезде сотрудникам отеля остается только сверить данные с оригиналом паспорта», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас услуга работает в тестовом режиме в отелях гостиничных сетей Cosmos Hotel Group и Radisson Hotel Group.

Накануне «Известия» сообщали, что пользователи Max смогут за несколько шагов создать цифровой ID в приложении. Для этого им следует перейти в раздел профиля «Цифровой ID», нажать кнопку «Добавить документы», предоставить согласие на «Госуслугах» и подтвердить действие.

26 февраля министерство культуры России запустило через Max возможность подтверждения при покупке билета в кассах музеев, театров и галерей с помощью цифрового ID. Чтобы воспользоваться льготой, пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а сотруднику учреждения — отсканировать его.

Ранее в MAX опровергли слухи о покупке школьниками профилей с «Цифровым ID» для приобретения алкоголя и сигарет.