В России осудят политолога Шульман*

В Москве заочно осудят Екатерину Шульман (*признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в судебном участке Мещанского района Москвы приступили к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении Шульман. На первом заседании сторона обвинения предоставила доказательства по делу. После этого процесс отложили до 2 марта, тогда выступит защита.

Шульман заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Политолог заочно арестована.

По версии следствия, Шульман дважды в течение года привлекали к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента. Несмотря на это, она продолжала распространять материалы в сети с теми же нарушениями.

Дело политолога Шульман* передано в суд

В список террористов и экстремистов политолога внесли в ноябре 2025 года.

В январе сообщалось, что дело Шульман дошло до суда.