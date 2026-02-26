В Петрозаводске таксист обругал мать с ребенком за то, что она хлопнула дверью

В Петрозаводске таксист обрушил на мать с больным ребенком поток оскорблений из-за того, что она хлопнула дверью. Об этом женщина рассказала в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» во «ВКонтакте».

Горожанка ездила в Детскую республиканскую больницу, чтобы ребенок с температурой и подозрением на пневмонию прошел обследование, после этого она вызвала такси. Заказ принял мужчина на старом разваливающемся Renault Sandero, при посадке дверь машины закрылась только от сильного удара.

«Тут на меня полился поток оскорблений. Тронулся, начались нравоучения в грубой форме, что я должна своим холодильником так хлопать. Не отвечала так, как могла бы. С ребенком стало страшно», — рассказала женщина.

Решив, что за рулем сидит неадекват, она потребовала остановки. Следующую машину пришлось ждать 15 минут на морозе. Женщину с ребенком забрал другой таксист на чистой и аккуратной «Ладе», в посте она поблагодарила его за понимание.

«До сих пор в себя не могу прийти. Ничего не сделала, на меня вылили ушат грязи. <...> Муж на работе, не вырваться. Просто интересно, как бы таксист вел себя, будь на моем месте мужчина. Написала отзыв в приложение такси, но понятно, что ничего даже не скажут», — заключила петрозаводчанка.

