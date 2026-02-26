В Петербурге могут начать бороться с экскурсиями по крышам необычным способом

Власти Санкт-Петербурга могут начать бороться с незаконными экскурсиями по крышам с помощью дронов. Как сообщает «Фонтанка», идею озвучил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

По его словам, город несет колоссальные убытки в том числе от незаконных экскурсий по крышам. Люди ломают замки, а Петербургу приходится тратить деньги на их восстановление и починку крыш.

«Эффективность от использования БПЛА очень большая. Значит, если где-то возможно их использовать и есть соответствующее разрешение, надо использовать», — сказал вице-губернатор.

Он отметил, что в современных реалиях существует много ограничений в области использования дронов, однако их стоит использовать, когда это возможно. По мнению Разумишкина, они способны дополнить существующие инструменты борьбы с подобной деятельностью.