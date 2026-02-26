Эмпатия как операционная система: Rambler&Co и PR News представили фокусы коммуникаций будущего

Новая реальность в совместном исследовании – что изменилось в восприятии россиян и как на это реагировать бизнесу и PR.

26 февраля 2026 года на форуме PR Force выступили директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева и генеральный директор исследовательской компании PR News Лилия Глазова с темой «Эмпатия как операционная система коммуникаций: как выстроить ценностный диалог с аудиторией на ее языке будущего». Спикеры представили данные второй волны совместного масштабного исследования образа будущего и предложили профессиональному сообществу готовые решения для настройки эффективных коммуникаций.

В основе – опрос интернет-пользователей медиаресурсов Rambler&Co (482 тыс. респондентов) и анализ федеральных СМИ (более 32 тыс. публикаций), которые фиксируют тектонический сдвиг в общественном сознании: будущее перестало быть абстракцией. Для 35% россиян оно уже наступило. Этот новый прагматизм диктует жесткие требования к бизнесу: громкие обещания «на перспективу» больше не работают. В выигрыше останутся те, кто сумеет перевести фокус с глобальных футурологических нарративов на осязаемые ценности сегодняшнего дня – безопасность, заботу и предсказуемость.

Ключевые инсайты от спикеров:

личные выгоды вместо глобальных фантазий. Аудитория фокусируется на том, что контролирует – на себе и своем ближнем круге. Успешные коммуникации говорят на языке семьи, дома, карьеры и здоровья;

технологии как новый быт. Люди ждут от прогресса не чуда, а «волшебной таблетки» – ощутимого комфорта, защищенности и красоты без лишних усилий;

эмпатия – новый интерфейс компании. В мире, перенасыщенном технологиями, решающим конкурентным преимуществом становятся «человеческое лицо» бизнеса, способность к диалогу, проявлению заботы и дружелюбности.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«У будущего нет функции "отложенного старта", оно уже наступило и стало личным. Оно измеряется не полетами в космос, а минутами, которые ваш сервис вернул человеку для себя и семьи, а также спокойствием за здоровье детей или родителей, которое обеспечил ваш продукт. Наша задача как коммуникаторов – перестать продавать футуристичные обещания и начать упаковывать технологии в ежедневные апгрейды качества жизни. Эмпатия сегодня – это не просто про "быть добрее". Это операционная система, которая позволяет бренду слышать не слова, а истинные потребности человека, и давать ему не функции, а чувство защищенности, комфорта, предсказуемости здесь и сейчас».

Данные исследования подтверждают: аудитория устала от абстрактных фраз и заявлений, а ждет от бизнеса диалога на понятном языке – языке повседневных интересов, личных приоритетов и встраивание в реальные жизненные сценарии человека.

Лилия Глазова, генеральный директор исследовательской компании PR News:

«В динамике нашего исследования очень четко видно, что время громких лозунгов прошло: аудитория устала и научилась фильтровать пустые обещания. Сейчас бизнесу критически важно говорить не "про будущее", а "из будущего" своего клиента, на языке его базовых потребностей: безопасности, предсказуемости, уважения. Эмпатия теперь не просто социальная ответственность, а точный подход к знанию реальных нужд, забот и переживаний аудитории. Коммуникации должны резонировать с внутренней картиной мира стейкхолдеров, только в этом случае у брендов появляется возможность выстроить реальное доверие и занять в сознании клиентов место гаранта и партнера, с которым хочется связывать и планировать будущее».

PR Force – ключевая профессиональная площадка для встречи лидеров мнений и практиков в сфере связей с общественностью (PR). Форум объединяет топ-менеджмент крупнейших компаний, представителей медиа и экспертов коммуникационной индустрии для обсуждения актуальных вызовов и поиска работающих инструментов. Программа PR Force строится вокруг практических кейсов и стратегических сессий, формирующих повестку развития рынка коммуникаций.