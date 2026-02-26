Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении доплаты к стипендии для российских студентов за учебу родном регионе.

Ранее председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила доплачивать 30 процентов к стипендиям студентам, которые учатся в родном регионе и получают хорошие оценки. По словам парламентария, реализация инициативы повысит привлекательность образовательных учреждений в регионах, снизит желание молодежи переезжать в крупные города, укрепит кадровый потенциал российских субъектов, а также поможет молодым людям сформировать устойчивую связь с родным краем.

Эксперт согласился с тем, что удержание талантливой российской молодежи в регионах является важной задачей.

У нас порядка 10% населения живет в Москве, и значительная часть молодых людей все еще стремится переехать из регионов в столицу. Но регионы тоже нужно развивать – для этого есть все средства. Необходимо, чтобы люди работали у себя дома. И здесь нужно подчеркнуть, что многим россиянам очень хотелось бы оставаться в регионах, многим даже хотелось бы переехать туда из Москвы. Но здесь людей смущает разница в зарплатах, отсутствие в регионах рабочих мест и развитой инфраструктуры, к примеру, медицинской или образовательной инфраструктуры. Поэтому если эти составляющие постепенно будут развивать, то люди сами будут принимать решение оставаться в регионах, а кто-то туда и переедет из крупных городов. Ведь регионах больше пространства, меньше конкуренция, там зачастую лучше природа. Кроме того, там есть возможность по меньшей цене, чем в Москве, Московской области и в городе-миллионнике, приобрести недвижимость или построить свой собственный дом. То есть стремиться к распределению по всей стране населения, доходов людей и социальных благ действительно нужно. И цель инициативы депутата понятна. Она направлена на то, чтобы студенты оставались в своих регионах, чтобы они обеспечивали государственный заказ для региональных вузов и не перегружали другие «раскрученные» учебные заведения, чья популярность зачастую является незаслуженной. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Вместе с тем, говоря об инициативе Лантратовой, эксперт задался вопросом об источниках ее финансирования.

«Не совсем понятно, откуда будут брать средства на эту доплату студентам. Кроме того, если учесть, что у большинства студентов стипендия совсем небольшая – всего несколько тысяч рублей, то, получается, доплата не будет играть для них критически позитивной роли. В связи с этим мне данная инициатива представляется популистской», - сказал он.

Безпалько выразил мнение, что снижению мотивации молодежи к переезду в крупнейшие агломерации будет способствовать создание в российских регионах новых рабочих мест для студентов.

«В данном случае я бы предложил обеспечить студентам в регионах занятость, которая позволяла ла бы им учиться и давала более-менее достойный заработок. Возможно, стоило бы выделить наиболее талантливых учащихся и ввести для них персональные стипендии. Но при условии, что они будут жить и учиться в своем родном регионе, а также работать в нем после окончания учебы. То есть здесь нужен комплекс мер, а не введение одной доплаты», - заключил эксперт.

