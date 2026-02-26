Из жизни ушла советская актриса театра и кино Наталья Климова. Артистка не дожила два дня до дня рождения. Ей было 87 лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Наталья Климова родилась 27 февраля 1938 года в еврейско-русской семье в Москве. После школы поступила в строительный институт, но вскоре бросила, решив связать судьбу с театром. В 1963 году она окончила школу-студию МХАТ и получила главную роль в военной драме «Конец и начало».

Климова была одной из самых ярких советских актрис 1960-х годов. Зрители помнят ее благодаря многочисленным экранизациям детских сказок, таких как «Снежная королева», «Снегурочка», «Сказы Уральских гор». Другой заметной работой артистки стала роль Зои Монроз в фильме «Гиперболоид инженера Гарина».

Наталья Климова состояла в браке с актером Владимиром Заманским, который 6 февраля отметил свое столетие. С 1998 года пара проживала в Муроме.