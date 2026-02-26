$76.4790.32

Умерла королева советских сказок: какой была актриса Климова

Александр Котлеткин
Актриса Наталья Климова в роли Снежной королевы на съемках фильма "Снежная королева", 1966 год
© РИА Новости
Наталья Климов в фильме "Гиперболоид инженера Гарина", 1965 год
© Будан Виктор/Фотохроника ТАСС
Кадр из фильма "Товарищ Арсений", 1964 год
© kino-teatr.ru
Кадр из фильма "26 бакинских комиссаров", 1965 год
© kino-teatr.ru

Кадр из фильма "Снежная королева", 1966 год
© kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Первороссияне", 1967 год
© kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Конец и начало", 1963 год
© kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Снегурочка", 1968 год
© kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Гиперболоид инженера Гарина", 1965 год
© kino-teatr.ru

Кадр из фильма "Сказы уральских гор" (1968)
© kino-teatr.ru

Из жизни ушла советская актриса театра и кино Наталья Климова. Артистка не дожила два дня до дня рождения. Ей было 87 лет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Наталья Климова родилась 27 февраля 1938 года в еврейско-русской семье в Москве. После школы поступила в строительный институт, но вскоре бросила, решив связать судьбу с театром. В 1963 году она окончила школу-студию МХАТ и получила главную роль в военной драме «Конец и начало».

Климова была одной из самых ярких советских актрис 1960-х годов. Зрители помнят ее благодаря многочисленным экранизациям детских сказок, таких как «Снежная королева», «Снегурочка», «Сказы Уральских гор». Другой заметной работой артистки стала роль Зои Монроз в фильме «Гиперболоид инженера Гарина».

Наталья Климова состояла в браке с актером Владимиром Заманским, который 6 февраля отметил свое столетие. С 1998 года пара проживала в Муроме.