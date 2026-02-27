Россияне рассказали, по какой причине заводят кошек

1 марта в мире отмечается День кошек. Для россиян этот праздник имеет особое значение, потому что на территории страны живет аж 49 миллионов домашних котов — это третье место среди всех стран мира. По этому случаю Центр изучения питания и благополучия животных провел масштабное исследование среди четырех тысяч владельцев животных. Результатами исследования специалисты поделились с «Вечерней Москвой».

Как выяснили эксперты, 88 процентов россиян заводят именно котят, причем для 39 процентов это решение совершенно спонтанное. Около 72 процентов респондентов берут кошек по эмоциональным причинам — из любви к животным, по просьбам детей или желанию заботиться. При этом только 5 процентов — для ловли мышей.

91 процент от опрошенных владельцев кормят котят готовым кормом, чтобы обеспечить их сбалансированным питанием. 26 процентов владельцев котят посещают ветврача раз в три месяца, тогда как хозяева взрослых кошек — в среднем раз в год

— Как правило, будущие владельцы с энтузиазмом относятся к идее завести котенка, но не всегда успевают подготовиться, подумать об уходе и питании нового члена семьи. Например, котенку в новом доме желательно выделить безопасное и уединенное пространство, где не будет проводов, опасных растений, мелких и хрупких предметов. Не забывайте и про специальные кошачьи игрушки — ведь малыши обычно очень энергичны и активны. А для питания, конечно, лучше выбирать специальные корма для котят, в которых содержатся все необходимые элементы для роста и развития, — поделилась Марианна Онуфриенко, доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных.

Также исследование показало, что 46 процентов опрошенных полностью переводят котят на взрослый корм слишком рано — до 11 месяцев, а 26 процентов — наоборот, поздно, после достижения годовалого возраста. При этом для 47 процентов опрошенных самое важное при выборе корма — чтобы котенок получал от него удовольствие.

Для поддержания здоровья домашних животных необходимы не только сбалансированное питание и регулярные ветеринарные проверки, но и постоянный доступ к чистой и свежей воде. Поэтому автоматические поилки становятся не просто полезным аксессуаром, но и важным средством профилактики заболеваний. Менеджер Джин Ши рассказал о преимуществах автоматических поилок для домашних питомцев.