Названа причина смерти актера «Бригады»

Причиной смерти актера Владимира Довжика стал инсульт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из близкого окружения знаменитости.

© kino-teatr.ru

Напомним, что Довжик умер во вторник, 24 февраля, в возрасте 57 лет.

«Это случилось из-за инсульта», — заявила собеседница агентства.

Владимир Довжик родился 28 мая 1968 года. В 1993 году окончил ВТУ имени Щукина. В 1998 году присоединился к труппе московского театра «Человек», выступив как режиссер и актер спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу», а также исполнив одну из главных ролей в спектакле «Искусство».

Широкому зрителю Довжик наиболее известен по своим ролям в сериалах «Склифосовский», «Бригада» и «Интерны». Всего за свою карьеру актер принял участие в 105 проектах.