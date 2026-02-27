Режиссер Николай Коляда попал в больницу, он в реанимации на ИВЛ

Российский драматург и основатель "Коляда-театра" Николай Коляда попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом стало известно KP.RU.

Как пишет издание, 68-летний режиссер был госпитализирован из свой квартиры в Екатеринбурге еще 25 февраля. Диагноз пока не поставлен.

Сегодня утром актриса театра Тамара Зимина подтвердила журналистам, что он в реанимации. Коляда подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в медикаментозный сон, говорится в материале.

В день госпитализации Коляда в Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ) принимал зачетки у студентов, отмечает KP.RU.

Николай Коляда - заслуженный деятель искусств РФ, создатель и художественный руководитель "Коляда-театра". Живет и работает в Екатеринбурге. В ЕГТИ преподает с 1994 года.

Автор более сотни пьес, из которых почти 40 поставлены в российских театрах, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Многие из них переведены на иностранные языки и поставлены в странах Европы, США и Австралии.