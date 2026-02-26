Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что опоздал на работу, поскольку его отказался подвезти один из местных жителей. Свой комментарий глава российского приграничного региона привел в Telegram-канале.

Гладков рассказал, что утром возвращался из командировки и его поезд сломался. Тогда он попросил мужчину подкинуть его до места, где его ожидала служебная машина. Но местный его просьбу не выполнил.

«Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно — зачем», — поделился в посте Гладков.

Он добавил, что попросит главу Яколевского района, в котором произошел инцидент, еще раз съездить к мужчине и выяснить, «в чем обида».

