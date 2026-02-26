Названы самые популярные книги Виктора Гюго у россиян

Роман-эпопея «Отверженные» возглавил топ-5 самых популярных книг Виктора Гюго среди россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Литрес.

© Universal Pictures

Литрес проанализировал спрос на произведения Виктора Гюго за период с 26 августа 2025 года по 25 августа 2026-го. В рейтинге лидировали «Отверженные» в аудиоформате, который озвучил актер Владимир Голицын. На втором месте оказалась электронная версия этой же книги.

Третью строчку заняла аудиокнига «Собор Парижской Богоматери» в озвучке российского актера Александра Котова, за ней следует текстовая версия этого издания. Замыкает рейтинг роман «Человек, который смеется».

Как отметили в пресс-службе, за последние 12 месяцев выручка от продаж произведений Виктора Гюго в сервисе выросла на 23%.

Виктор Гюго родился 26 февраля 1802 года. Он является одной из главных фигур французского романтизма. Помимо написания книг, он занимался политической и общественной деятельностью. Писателя не стало 22 мая 1885 года.