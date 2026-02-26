Юра Борисов стал самым обсуждаемым российским актером в соцсетях

Актер Юра Борисов лидировал в топе самых обсуждаемых российских артистов в социальных сетях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН».

В топ-10 самых упоминаемых звезд в соцсетях также вошли Александр Петров, Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Гоша Куценко, Никита Кологривый, Иван Янковский, Александр Бурунов, Константин Хабенский и Павел Деревянко.

Как отметили в пресс-службе, наибольшей популярностью Борисов, Деревянко и Петров пользуются во «ВКонтакте», а Безруков, Нагиев и Борисов – в «Одноклассниках». Марк Эйдельштейн, Деревянко, Борисов и Кологривый стали одними из главных субъектов для обсуждения в Telegram.

«КИОН» провел исследование с сервисом аналитики и управления социальными сетями LiveDune. В рамках проекта были проанализированы комментарии россиян за период с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также составлен топ российских актеров на основе данных.

В январе 2025 года Юра Борисов вошел в историю как первый российский актер, номинированный на премию «Оскар».