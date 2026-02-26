Эксперт констатировала изменение отношения россиян к работе

Компании предпочитают «удерживать и развивать» своих сотрудников, вместо того чтобы искать нового специалиста.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель отдела внешних коммуникаций HeadHunter в регионах Мария Бузунова.

«Видно, что у людей меняется отношение к работе. Оно меняется в сторону сбалансированного и сдержанного. По большей части практикуют быстрый уход на одну-две недели в никуда молодые специалисты и специалисты-миллениалы из всяких сфер. Но при этом мы видим, что и взрослое поколение меняет отношение: сколько можно перерабатывать? А жить когда? Поэтому в том числе и у работодателей меняются взаимоотношения с работниками, потому что сейчас трек «удержать и развить» намного активнее продвигается, чем просто выйти на рынок труда и искать какого-то специалиста мечты. Поэтому люди это видят и, если понимают, что их что-то не устраивает, они проще и легче относятся к моменту смены работы».

Ранее Бузунова заявила, что каждый россиянин перерабатывает норму на два-три часа.