Управляющая «Додо Пиццы» уволилась после скандала

Управляющая «Додо Пиццы» Юлия приняла решение уйти с поста по собственному желанию после резонансного случая с увольнением курьера, накрывшего собаку фирменным пледом. Об ее уходе сообщил лидер «Додо Пиццы» в России и Центральной Азии Гоша Зосидзе.

По данным Зосидзе, основными причинами такого решения стали давление на Юлию и поступающие в ее адрес угрозы. Он отметил, что компания намерена оказывать ей поддержку в этот период и призвал прекратить травлю и вмешательство в частную жизнь управляющей.

Зосидзе также признал, что большая часть ответственности за сложившуюся ситуацию лежит на компании, а не на менеджере. Он пояснил, что в сети «Додо Пицца» действует большое количество стандартов и рабочих регламентов, а структура с множеством сотрудников и процессов иногда делает систему недостаточно гибкой, из-за чего менеджмент не всегда способен выйти за рамки установленных правил.

Напомним, конфликт разгорелся после увольнения курьера Михаила, который в мороз накрыл пришедшую к пиццерии собаку фирменным пледом. Ранее подобное уже случалось, и Юлия предупреждала, что подобные действия будут расцениваться как порча имущества и могут привести к увольнению, сообщает портал kursdela.biz.

Однако последовавшее увольнение было воспринято как чрезмерно жесткие и несправедливые меры, что вызвало острую общественную реакцию.

Напомним, после разгоревшегося скандала сеть «Додо Пицца» изменила политику и разрешит клиентам заходить во все свои заведения вместе с домашними животными. Об этом сообщил основатель компании Федор Овчинников.