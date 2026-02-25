В России предложили создать каталог региональных образов и орнаментов

Первый заместитель руководителя Мособлархитектуры — главный архитектор Московской области Александра Кузьмина предложила создать каталог региональных образов и орнаментов России. Об этом сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Она отметила, что собранные в едином документе характерные для каждого региона образы позволят сохранить баланс между общенациональной и региональной идентичностью в российской архитектуре.

Кузьмина также считает, что архитектура представляет собой «идеологию в камне», города, здания и общий ансамбль передают суть происходивших событий, представляют жизнь и мышление эпохи.

