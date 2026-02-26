Умерла актриса из «Снежной королевы»

© Скриншот

На 88-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино Наталья Климова. Она не дожила всего два дня до годовщины своего рождения. Об этом стало известно в среду, 25 февраля.

Наталья Климова известна зрителям по ролям в фильмах «Снежная королева», «Гиперболоид инженера Гарина», «Снегурочка», «Сказы Уральских гор». Пик ее популярности пришелся на 1960-е годы, когда она снялась в картине «Снежная королева», ставшей культовой для нескольких поколений.

Актриса была супругой народного артиста РСФСР Владимира Заманского, который 6 февраля отметил свое 100-летие. С 1998 года пара проживала в Муроме. Похоронят Наталью Климову на территории Свято-Воскресенского женского монастыря, которому чета Заманских оказывала поддержку на протяжении многих лет, сообщает портал «Муром24».