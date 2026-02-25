В России захотели внести изменения в проведение ЕГЭ

Минпросвещения и Рособрнадзор предложили изменить расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Об этом говорится в проекте приказа, пишет РИА Новости.

Так, 5 июня могут сделать дополнительным днем для сдачи экзамена по русскому языку, а 9 июня могут назначить днем пересдачи математики.

В документе отмечается, что это делается в целях обеспечения безопасности школьников в приграничных регионах России, а также для исключения рисков массового подвоза участников ЕГЭ из приграничных и приравненных к ним территорий в отдаленные от границы муниципальные образования Белгородской, Брянской и Курской областей.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что родительский контроль при проведении Единого государственного экзамена получит более оперативный механизм реагирования. При этом, по его словам, вводить совершенно новые подходы к проверке выпускников для допуска на экзамен не планируется.