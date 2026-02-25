В российском городе захотели переименовать улицу в честь Сталина

В Екатеринбурге заговорили о переименовании улицы в честь Иосифа Сталина. Об этом пишет портал Ura.ru.

С соответствующим предложением выступили активисты грузинского общества «Сакартвелло» и Центра Сталина. Присвоить имя Сталина общественники хотят пешеходной аллее на улице Мира. Переименование идет в дополнение к проекту памятника — бюста с постаментом высотой 3,5 метра. Прежде монумент собирались поставить в районе Уралмаша или на территории Окружного дома офицеров, но инициативу не одобрили в городской администрации.

Новая локация, по мнению энтузиастов, обладает большим потенциалом: раньше улица носила имя Сталина, поэтому переименование в их глазах является скорее возвратом к историческому названию. Памятник же предлагают воздвигнуть напротив спорткомплекса Уральского федерального университета, либо ближе к пересечению с улице Блюхера.

В последние годы в России вопрос увековечивания памяти генсека стал подниматься все чаще. Скульптуры уже появились в Омске и Орлове. В Вологодской области их воздвигли целых три, а четвертый распорядился демонтировать суд. Идеей воздвигнуть памятник Сталину зажигались в Ростове, Нижнем Новгороде, Боре И Хабаровске. В Хакасии вопрос установки памятник генералиссимусу решили отдать на откуп народу. В Калининграде, однако, предложение возвести монумент вождю отвергли, мотивировав отказ памятью о репрессиях.