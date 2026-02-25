Все трое пациентов с оспой обезьян выписаны из больницы в Домодедово

Последний пациент с диагнозом «оспа обезьян» выписан из Домодедовской больницы.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе медучреждения.

— Последний пациент с диагнозом «оспа обезьян» выписан из Домодедовской больницы с выздоровлением. Случаи оспы обезьян в настоящее время в Московской области на регистрируются, — передает официальный Telegram-канал больницы.

30 января в Подмосковье госпитализировали 29-летнего москвича, который пожаловался на сыпь и плохое самочувствие. В Домодедовской больнице мужчине диагностировали обезьянью оспу. Позже с подозрением на такое заболевание госпитализировали жителя Подмосковья.

Ранее британские ученые выявили природный резервуар вируса оспы обезьян — им оказалась огненноногая белка. Исследователи подчеркнули, что это редкий случай прямого обнаружения передачи вируса между разными видами.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что появление оспы обезьян в России характерно для нынешнего сезона из-за недостатка ультрафиолета, который является природным дезинфектантом.