Специалист туристической отрасли Николай Мельник в разговоре с Рамблером прокомментировал ситуацию с отдыхом россиян на индонезийском острове Бали, где после трех дней непрекращающихся дождей произошло крупное наводнение.

Ранее сообщалось, что наводнения на Бали привели к появлению змей, включая сетчатых питонов. Поскольку затопленными оказались речные русла, рисовые поля и дренажные каналы, которые являются естественной средой обитания змей, они перемещаются в поисках сухих укрытий.

Туристический сезон на Бали длится круглый год, но сейчас из-за аномальной погоды там сложилась нестандартная ситуация. Затяжные проливные дожди вызвали затопление многих туристических районов острова. Комфортно отдыхать там не получается. Год назад подобного не было, но природа диктует свои условия… Многие туристы действительно встречали на затопленном острове плавающих змей, но здесь можно лишь отметить, что люди должны понимать, куда они отправляются на отдых. Там змеи всегда были и всегда будут. При этом, по моей информации, никаких инцидентов и никаких проблем из-за змей у российских туристов не было. Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму

Отвечая на вопрос о возможности отмены туров на Бали, эксперт отметил, что подавляющее большинство отдыхающих там российских туристов не пользуются услугами туроператоров, а покупают авиабилеты и бронируют жилье на остове самостоятельно.

«Соответственно, они могут попробовать отказаться от билетов и жилья, но все это будет происходить в рамках тарифов авиакомпаний и тарифов объектов размещения. При этом нужно отметить, что более дорогими возвратными тарифами пользуется всего один человек из ста. Полагаю, с учетом происходящего на Бали авиакомпании не захотят возвращать средства по невозвратным тарифам, и это будет абсолютно обоснованно. Так что это патовая ситуация. Вместе с тем если сайте Минэкономразвития или на сайте МИДа появится сообщение о том, что россиянам не рекомендуется посещать Индонезию, в том числе и Бали, то российские туроператоры будут должны вернуть все денежные средства купившим у них путевки людям. Однако, повторюсь, наши туристы зачастую не пользуются их услугами», - сказал Мельник.

Специалист выразил мнение, что запланировавшие отдых на Бали россияне не станут отказываться от поездки на остров.

«Как правило, на Бали планируют продолжительный отдых – 15 дней и более. И мы понимаем, что погода в этой части света непредсказуема. Так что вполне возможно, что уже через пару дней там снова выглянет солнце, и все у туристов будет прекрасно», - заключил он.

Ранее российская туристка в беседе с изданием «Лента.ру» описала отдых на Бали в условиях сильных дождей фразой «минута на улице — и ты промокаешь до трусов».