Священник назвал самые строгие запреты во время Великого поста

Великий пост — это один из четырех многодневных постов в православии. Это время духовного очищения, покаяния и воздержания. Для православных христиан Великий пост подразумевает ряд ограничений, соблюдение которых помогает приблизиться к богу. «Вечерняя Москва» узнала у священника Филиппа Ильяшенко о самых строгих запретах в этот период.

По его словам, Великий пост считается особо строгим по своему уставу.

— В первую очередь — это диетический пласт или пищевые ограничения. Нужно отказаться от мясной и молочной пищи, яиц, рыбы, растительного масла и вина, — рассказал священник.

Также для духовных достижений православные христиане должны тренировать свою волю. Именно поэтому диетическая составляющая поста не является самодостаточной и самоценной, отметил Ильяшенко:

— Она служит простой тренировкой, чтобы человек мог устоять в сложной задаче поста, к которой относится преодоление своих недостатков — грехов. Православный христианин должен понять, в чем он несовершенен, что он делает плохого в своей жизни, почему живет не по совести.

Священник объяснил, что главная задача Великого поста — постараться очистить свои душу и сердце от зла, которое мешает человеку быть с богом в его последние часы и дни его жизни.

— Человек может проверить, насколько он стал лучше во время поста, глядя на его отношение к близким и окружающим людям. Нужно стараться на них не кричать, не «есть» их, делать им что-то доброе и хорошее: от простой улыбки и внимания до помощи. Это поведение во время Великого поста будет иметь ценность в перспективе вечности, — подчеркнул Ильяшенко.

Кроме того, по словам священника, во время поста нельзя:

обижать и обижаться; делать дурные поступки; грешить; обманывать.

Соблюдение Великого поста — это глубоко личный духовный путь. С возрастом могут появиться мысли, что строгие ограничения в питании и режиме — это слишком сложно или даже невозможно.

Однако смысл поста не в изнурении тела, а в сосредоточении на душе, и его можно адаптировать под любые жизненные обстоятельства. Как соблюдать Великий пост в пожилом возрасте, выясняла «Вечерняя Москва».