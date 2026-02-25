Россиян на Бали предупредили о неожиданной опасности

Туристов из России на Бали предупредили о том, что последние наводнения могут стать причиной нашествия питонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по охране природных ресурсов Бали.

Напомним, что ранее на острове прошли сильные ливни, которые вызвали крупнейшее за последнее время наводнение — в туристических зонах Денпасара и Бадунг затопило десятки районов.

Как рассказали в управлении, во время наводнений в жилых районах возможно появление змей, включая сетчатых питонов. Это связано с тем, что этот вид змей проживает в речных руслах и каналах. При наводнении питоны начинают перемещаться по воде в поисках сухих укрытий.

Ведомство также подчеркнуло, что питоны, как правило, не представляют угрозы для людей и избегают контакта с человеком. При этом, управление все же порекомендовало соблюдать осторожность и не приближаться к обнаруженным животным.