Экс-глава Пушкинского музея предложила реформу оставшемуся без директора Лувру

Лувру нужен в первую очередь качественный аудит, на который уйдет не менее полутора лет, заявила НСН Елизавета Лихачева.

Самым лучшим решением президента Франции было бы открыть международный конкурс на позицию директора Лувра, но он на это не пойдет. Такое мнение в беседе с НСН выразила экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

Директор Лувра Лоранс де Кар покинула пост по собственному желанию, президент Франции Эммануэль Макрон принял ее заявление, сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Как напоминает The Guardian, это случилось спустя четыре месяца после кражи ювелирных изделий на сумму 88 млн евро, а также на фоне расследования схемы мошенничества с билетами. Лихачева раскрыла, какие изменения сейчас необходимы музею.

«Проблема в том, что везде одно и то же: людей, которые могут взять на себя ответственность за такую институцию, как Лувр, исчезающе мало. Прежде всего нужен аудит. Надо понять, куда идут деньги, где основные статьи расходов, но не тупо их резать, а постепенно получать управленческую отчетность, понимать, что происходит на самом деле, а не в отчетах. Поговорить с людьми. В случае с Лувром полноценная аудиция займет где-то года полтора. Параллельно надо решать мелкие проблемы, типа повышения зарплаты, улучшения безопасности и других вещей, потому что новая команда безусловно потребует быстрых результатов», - раскрыла она.

При этом Лихачева не исключила назначение иностранца на должность директора Лувра, однако подчеркнула, что ему будет очень тяжело в контексте французской реальности.

«Иностранец возможен, но не забывайте, что Лувр сам по себе очень сложный общественный механизм с довольно сильными профсоюзами, и не факт, что иностранец справится с французской специфической реальностью. Вообще это был бы отличный ход со стороны Макрона объявить международный конкурс на вакантную должность. Но я не думаю, что он до этого дойдет», - отметила она.

Что касается подпортившейся репутации музея на фоне крупных скандалов, Лихачева заявила, что бороться с общественным мнением бесполезно, да и не нужно.

«Бесполезно бороться с public relations, то есть с мнением общественности. Это отрывает очень много ресурсов и ни к чему не приводит. Улучшить имидж возможно только одним, если общественность реально увидит положительные изменения. Но вообще, чем меньше обращаешь внимание на общественность, тем лучше», - подытожила она.

Ранее Лихачева говорила НСН, что поднять Лувр «со дна» может человек только уровня Наполеона Бонапарта.