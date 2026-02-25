Россиян предупредили об уголовной ответственности из-за Wi-Fi

Подключение к беспроводной сети без разрешения владельца не всегда является нарушением закона, но при определенных обстоятельствах может повлечь серьезные последствия. Об этом в интервью RT рассказал профессор НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Вадим Виноградов.

По словам специалиста, ключевое значение имеет способ получения доступа. Если роутер не защищен паролем, доказать неправомерность подключения сложно — сигнал доступен всем в зоне покрытия, и отсутствие настроек безопасности обычно трактуется не в пользу владельца сети.

Однако если доступ был получен путем подбора пароля, использования специального ПО или иного преодоления защиты, такие действия могут квалифицироваться как вмешательство в работу сети и неправомерный доступ к компьютерной информации. В этом случае возможна уголовная ответственность, особенно если подключение привело к уничтожению, блокировке или копированию данных, а также к нарушению работы оборудования.

Наказание предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а в отдельных случаях — лишение свободы.

При этом сам факт появления чужого устройства в списке подключений, как пояснил Виноградов, еще не является основанием для обвинения. Для привлечения к ответственности необходимо установить личность нарушителя и собрать доказательства взлома — следы подбора пароля, использование хакерских инструментов или изменение настроек роутера.

Чтобы избежать рисков, профессор рекомендует владельцам сетей устанавливать уникальные пароли, использовать современные протоколы шифрования (WPA2 или WPA3), отключать функцию WPS и своевременно обновлять прошивку устройств.