Эксперт рассказал, как вычислить выдающего себя за полицейского мошенника

Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в разговоре с Рамблером рассказал о том, как можно вычислить мошенников, которые в ходе телефонного разговора представляются сотрудниками полиции.

В МВД ранее предупредили, что после неудачной попытки обмана мошенники могут выдавать себя за полицейских и давить на своих жертв.

В первую очередь следует помнить о том, что сотрудники полиции или следователи, как правило, не звонят на личный номер гражданина. Здесь коммуникация устроена несколько иначе. Определенные взаимодействия иногда происходят по телефону, но зачастую они связаны с приглашением человека для дачи объяснений в конкретное место, например, в отдел полиции или в кабинет к следователю. Поэтому отсутствие в разговоре указания на то, где будет происходить дальнейшая коммуникация, является главным признаком, что человек говорит с мошенником, выдающим себя за полицейского. Это ключевой момент. Генрих Девяткин Заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ

Вместе с тем эксперт привал критически относиться к требованиям людей, представляющихся полицейскими во время телефонного разговора.

«В ходе разговора может прозвучать требование сообщить одноразовый код или требования, связанные с переходом по ссылкам, с использованием каких-то непонятных аккаунтов и так далее. Конечно, это не риторика представителей правоохранительных органов. Поэтому тут тоже нужно быть очень внимательным», - сказал Девяткин.

В ряде случаев выдающие себя за полицейских мошенники присылают своим жертвам фото или видео документов, якобы подтверждающих их причастность к правоохранительным органам, отметил эксперт.

«В переписке злоумышленники могут демонстрировать фото или видео с удостоверением следователя или сотрудника ФСБ, но зачастую это просто сгенерированные изображения, которые не имеют никакого отношения к действительности», - заявил он.

Девяткин подчеркнул, что если звонящий представляется сотрудником полиции, то ему следует задать несколько уточняющих вопросов.

«Необходимо уточнить имя, отчество и фамилию человека, а также выяснить, какое именно ведомство он представляет – какой отдел, его адрес и номер телефона. После этого звонящему нужно прямым текстом сказать о том, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества, и вам нужно проверить всю соответствующую информацию. Все полученные данные необходимо сопоставить с открытой информацией в сети, а также позвонить в названный отдел. Бывает, что злоумышленники дают контактные номера, которые даже не указаны на официальных сайтах правоохранительных органов, и по ним отвечают сообщники мошенников», - отметил специалист, порекомендовав использовать для защиты от телефонных мошенников, в том числе и представляющихся сотрудниками полиции, приложения-антиспамы от ведущих российских сотовых операторов.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме со «случайным» прохожим.