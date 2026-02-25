Студенты вуза Москвы пожаловались на угрозы выселить их из-за несоблюдения поста

Студенты московского ПСТГУ рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись в общежитии из-за местного священнослужителя. Их слова приводит «Осторожно, новости».

© Газета.Ru

По словам учащихся, начальник общежития религиозного вуза отец Николай на собрании в феврале пригрозил выселением тем, кто не будет соблюдать Великий пост.

Учащиеся также добавили, что мужчина выбрасывал «запрещенные» продукты в окно, а также заставлял снимать кольца студентов, не состоящих в браке.

«Год назад во время Великого поста девушку выселили за варку пельменей», – рассказал один из студентов.

Также он якобы выбрасывал посуду студентов и отобрал у девушек запакованный электрический чайник, пообещав вернуть, когда они будут выселяться.

Студенты отмечают, что отец Николай якобы любит ходить по женской стороне общежития и наблюдать за девушками, объясняя это проверкой порядка.