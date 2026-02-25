Вдовам бойцов СВО массово отказывают в ЭКО с замороженными эмбрионами

Сотням вдов бойцов специальной военной операции (СВО) отказывают в проведении процедуры ЭКО с замороженными эмбрионами из-за отсутствия владельца семени. Об этом в среду, 25 февраля, рассказали в Telegram-канале Mash.

© Вечерняя Москва

Российским юристам ежедневно поступает огромное количество жалоб от жен погибших, которым клиники не позволяют забеременеть от ушедших супругов с помощью искусственного оплодотворения.

По словам одной из вдов, она познакомилась с мужем еще в 2012 году, однако так и не смогла от него родить. В мае 2024-го ее супруг подписал контракт. Спустя время он приехал в отпуск, и тогда пара решила сделать ЭКО. Первая попытка оказалась безрезультатна, а провести вторую процедуру они не успели — муж погиб.

Клиники ссылаются на приказ Минздрава № 803н, статью 20 закона № 323-ФЗ и разъяснения ведомства. Комитет семей воинов Отечества, в свою очередь, обратился в ведомство с просьбой изменить практику. Вдовы могли бы пользоваться криопереносом, если согласие мужа оформлено заранее, уточнили в публикации.

Ранее бойцу специальной военной операции, который не вернулся из зоны боевых действий, изменили причину смерти. Подмена лишила его семью права на получение выплат.